المصدر: الامارات اليوم

معاينة علامات التبويب المفتوحة في «فايرفوكس»

تضيف المتصفحات الحديثة دوماً العديد من الميزات التي تسهل على المستخدم أداء المهام المعتادة، ومن ذلك ميزة إظهار محتوى علامات التبويب المفتوحة كلها ليشاهد المستخدم محتواها جميعاً بمجرد النقر مرة واحدة فوق نافذة المعاينة الخاصة بها في «شريط المهام».

ويوفر متصفح «فايرفوكس» في إصداراته الحديثة هذه الميزة لمستخدميه. لذلك، إذا كنت تفضل ملمح معاينة علامات التبويب في «شريط المهام» الخاص بنظام تشغيل «ويندوز»، فعليك أولاً فتح متصفح «فايرفوكس».

ثم انقر فوق أيقونة «خيارات» Options التي تبدو في شكل ترس رمادي صغير أعلى يمين الصفحة، ثم انقر فوق قائمة: «خيارات عامة» General في أعلى لوح القوائم الوارد في الجانب الأيسر من الصفحة.

مرر داخل الجانب الأيمن من الصفحة حتى تصل إلى قسم «علامات التبويب» Tabs، ثم أضف علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور لخيار «إظهار معاينة علامات التبويب في شريط مهام ويندوز» Show Tab Previews In The Windows Taskbar.

محو بيانات التصفح في BRAVE

يسمح متصفح «بريف» Brave للمستخدم بمحو سجل التصفح للمواقع متى رغب في ذلك. ويضيف المتصفح إلى ذلك السماح بمحو بيانات التصفح بمجرد الخروج من المتصفح وغلقه، لمزيد من الخصوصية خصوصاً في الجهزة المشتركة. وذلك من خلال التوجه أولاً إلى أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية أعلى الجانب الأيمن من الشاشة.

مرر بعد ذلك داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار «المزيد من الأدوات» More Tools وانقر فوقه، ثم مرر داخل النافذة المنبثقة حتى تصل إلى خيار «محو بيانات التصفح» Clear Browsing Data وانقر فوقه.

ستظهر أمامك نافذة جديدة، وهنا انقر فوق قائمة «عند الغلق» On Exit في نهاية الجانب الأيمن من شريط القوائم أعلى الشاشة.

اختر فئة البيانات التي تفضل حذفها في هذه الحالة، بوضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور لها في الجانب الأيسر من الصفحة،ثم انقر فوق خيار «حفظ» Save في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.