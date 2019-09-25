«فيوسونيك» تطلق شاشتين لعشاق الألعاب

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيوسونيك» الأميركية، أمس، عن إطلاق اثنتين من الشاشات الجديدة من سلسلة (VX2758)، لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن الشاشتين(VX2758-2KP-MHD) و(VX2758-C-MH)تمتازان بالتصميم الأنيق ومزايا «الملتيميديا»، فيما يبلغ معدل تنشيط الصورة بكل منهما 144 هرتز، مع زمن استجابة واحد مللي ثانية، إضافة إلى توفير خيارات توصيل متنوعة.

وأضافت أن الشاشة (VX2758-2KP-MHD)تأتي بلوحة قياس 27 بوصة، وتعمل بدقة الوضوح الفائق QHD (2560 x 1440 بيكسل) مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة 93%، ونطاق الألوان sRGB بنسبة 131%.وبالنسبة للشاشة (VX2758-C-MH)، ذكرت «فيوسونيك» أنها تأتي ببيانات أداء مماثل، لكنها تختلف في بعض التفاصيل، حيث تدعم الشاشة المنحنية (1800R)قياس 27 بوصة تقنية FreeSync من شركة AMD، بينما تعمل لوحة VA بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD (1920 x 1080 بيكسل) مع تباين ثابت يبلغ 3000:1.