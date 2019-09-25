«أداتا» تطرح قرص «SSD» جديداً

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

طرحت شركة «أداتا»، التايوانية، قرص حالة ساكنة «SSD» جديداً، يمتاز بسرعة نقل البيانات والاعتماد على بروتوكول (NVMe).

وأفادت الشركة بأن القرص (M.2 2280-SSD)يعتمد على مسارات (PCIe 3.0)، ويدعم بروتوكول NVMe في الإصدار (1.3)، وذلك بدلاً من الاعتماد على اتصال (PCIe) الجديد من الجيل الرابع، والذي لا يتوافر حالياً لدى المستخدمين النهائيين.

وأشارت «أداتا» إلى أن قرص الحالة الساكنة الجديد يأتي بذاكرة التخزين المؤقت، التي تتيح معدل نقل بيانات يصل إلى 3500 ميغابايت/‏‏‏ثانية أثناء القراءة، و3000 ميغابايت/‏‏‏ثانية أثناء الكتابة، بينما يتم تخزين البيانات بشكل فعلي على ذاكرة فلاشية.

وذكرت أن العمر الافتراضي للقرص الجديد يصل إلى مليوني ساعة، لافتة إلى أنه وفقاً لسعة الذاكرة المختارة، فإن عدد عمليات القراءة والكتابة المتزامنة والعشوائية، تبلغ 300 ألف و140 ألفاً على التوالي.