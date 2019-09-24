المصدر: الامارات اليوم

كشف البرمجيات غير المتوافقة مع «كروم»

منذ سنوات عدة، أعلن متصفح «كروم» عن تطبيقات تتسبب في بعض المشكلات للمتصفح. وبمرور الوقت زادت هذه القائمة حتى بات المستخدم لا يستطيع حصرها. كما أن بعض المستخدمين لا يعرف شيئاً عن تلك القائمة، وبعضهم تنتابه دوماً الشكوك بشأن وجود بعض هذه البرامج على جهازه إذا توقف المتصفح عن العمل. لكن «كروم» يحتوي على أداة خاصة بالكشف عن مدى تكامل البرامج الموجودة على الجهاز مع المتصفح. فإذا كنت من مستخدمي «كروم»، يمكنك الكشف عن وجود مثل تلك البرامج التي لا تتوافق مع «كروم» على جهازك باتباع الآتي: افتح المتصفح وانقر أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» settings وانقر فوقه، ومرر مجدداً حتى تصل إلى نهاية نافذة الإعدادات، وانقر خيار الإعدادات المتقدمة. وعندما تصل إلى قسم إعادة الضبط والتنظيف، انقر خيار «تنظيف الحاسب»Clean up Computer، وبموجب ذلك سيراجع المتصفح البرمجيات غير المتوافقة ويكشف عنها.

إظهار امتدادات الملفات في «ويندوز 10»

يخفي نظام التشغيل «ويندوز 10» افتراضياً «الامتدادات الخاصة بالملفات» file extensions، حيث إن المستخدم لا يستطيع أن يراها بشكل مباشر. لكن أحياناً يحتاج المستخدم إلى معرفة الامتداد الخاص ببعض الملفات ليتعرف على نوع الملف، ومن ثم البرنامج المناسب لفتحه إذا لم يستطع «ويندوز» التعرف على البرنامج المناسب لتشغيله.

فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10» وأردت التعرف على امتداد بعض الملفات على جهازك، يمكنك اتباع ما يلي: افتح برنامج «مستكشف الملفات» file explorer الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجلد في نهاية الجانب الأيمن من شريط المهام، ثم انقر أيقونة «العرض» view الموجودة ضمن شريط القوائم، ومن ثم انتقل إلى قسم «الإظهار والإخفاء» Show/‏‏‏Hide في أعلى الجانب الأيسر من شريط القوائم الفرعية في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، وبعد ذلك انقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار: «امتداد أسماء الملفات» File name Extensions لتشاهد أسماء الملفات متبوعة بالامتداد الخاص بكل ملف.