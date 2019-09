المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إعادة الأيقونات الافتراضية في «ويندوز 10»

يمنح نظام تشغيل «ويندوز 10» مستخدمه عدداً كبيراً من ميزات إضفاء الطابع الشخصي، غير أن هذه الحرية الكبيرة قد تدفع المستخدم إلى إساءة اختيار ما يرغب من مظاهر أو أيقونات، ومن ثم يشعر بعد فترة بالرغبة في التراجع عنه. ويمكن أن يتم ذلك من خلال النقر بزر الـ«ماوس» الأيمن فوق أي مكان خالٍ فوق سطح المكتب، ثم مرر داخل النافذة التي ستظهر أمامك، حتى تصل إلى خيار Personalize وانقر فوقه.

ستظهر أمامك نافذة، وهنا مرر حتى تصل إلى تبويب: «المظاهر» Themes وانقر فوقه.

انتقل بعد ذلك إلى الجانب الأيمن من النافذة، ومرر للأسفل حتى تصل إلى: «الإعدادات ذات الصلة» Related Settings، ثم انقر تحت القسم السابق فوق خيار: «إعدادات أيقونات سطح المكتب» Desktop Icon Settings.

انقر بعد ذلك فوق أيقونة سطح المكتب التي ترغب في تغييرها ثم فوق خيار: «استعادة الايقونة الافتراضية» Restore Default، وأخيراً، انقر فوق خيار «تنفيذ» Apply.

استعادة البيانات بعد تحديث «فايرفوكس»

إذا كنت من مستخدمي أيٍّ من إصدارات متصفح «فايرفوكس» التالية على الإصدار Firefox version 67، فإنه يمكنك إعادة كل الإعدادات وكلمات السر إلى سابق عهدها، من خلال فتح المتصفح والتوجه إلى «شريط العناوين» Address Bar، ثم اكتب: About:Profiles داخل الشريط، وانقر فوق زر «إدخال» enter.

ستظهر أمامك نافذة جديدة، وستلاحظ أن الملف الشخصي تظهر بجانبه العبارة: «هذا هو الملف الشخصي قيد الاستخدام ولا يمكن حذفه» This is the profile in use and it cannot be deleted.

إذا كنت تمتلك ملفات شخصية أخرى، فستظهر أمامك، وستجد أنها تحتوي على البيانات المفقودة، لذلك، انقر فوق زر: «تشغيل الملف الشخصي في نافذة تصفح جديدة» Launch profile in new browser، وستظهر أمامك نافذة جديدة تحتوي على البيانات المفقودة.

انقر فوق: «التعيين كملف شخصي افتراضي» Set as default profile ليفتح المتصفح دائماً على الإعدادات والضبط الخاص بالملف.