«أنكر» توسّع باقة الشواحن فائقة الأداء

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «أنكر» الصينية عن توسيع باقة موديلاتها من الشواحن السريعة فائقة الأداء، التي تعمل بتقنية الشحن PowerIQ 3.0، وذلك من خلال إطلاق الموديل PowerPort Atom III الجديد.

وأوضحت الشركة أن الشاحن أحادي المنفذ من الموديل PowerPort Atom III يمتاز بقدرة إجمالية تصل إلى 60 واطاً، ووزن خفيف نسبياً.

أما الشاحن (PowerPort+Atom III) ثنائي المنفذ فيعمل بقدرة 60 واطاً، ويعتمد على تقنية الشحن السريع PowerIQ 3.0 من «أنكر»، فيما يعمل الموديل PowerPort III mini الأصغر بقدرة 30 واطاً.

ويمتاز الشاحن الجديد أحادي المنفذ بأنه أسرع بمقدار 2.5 مرة مقارنة بالشواحن السريعة الأخرى لأجهزة «آي فون إكس إس ماكس»، وهاتف «غالاكسي إس 10»، و«آي باد برو 11».

وأشارت الشركة الصينية إلى أن وزن الشاحن الجديد لا يتعدى 118 غراماً.