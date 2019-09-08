«إم إس آي» تكشف عن شاشة جديدة بدقة «5 كيه»

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «إم إس آي»، التايوانية، عن شاشة جديدة تتمتع بدقة «5 كيه»، بسعر 1300 دولار (نحو 4770 درهماً).

وأوضحت الشركة أن شاشتها Prestige PS341WU الجديدة تأتي بقياس 34 بوصة، وتتمتع بدقة وضوح (5120×2160 بيكسل)، فيما تبلغ درجة السطوع (450 قنديلة/‏‏‏متر مربع).

وأضافت أن شاشتها تمتاز بزمن استجابة من الرمادي إلى الرمادي يبلغ ثمانية مللي/‏‏‏ ثانية، في حين يبلغ معدل تنشيط الصورة 60 هرتز.

وبينت أن الشاشة تعتمد على لوحة (Nano-IPS)، ما يوفر نطاقاً لونياً كبيراً، وبالتالي تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 98%، وتغطية كاملة لنطاق الألوان (sRGB).

وأشارت «إم إس آي» إلى أن الشاشة الجديدة تدعم معياري (DisplayHDR600) و(HDMI 2.0 وDisplayPort 1.4)، إضافة إلى محور USB لتوصيل الأجهزة الطرفية بسهولة.

ولفتت إلى أنه، بفضل مجموعة من الإعدادات لكلٍّ من الصورة وموضع الشاشة، يمكن للمستخدم العمل لفترات طويلة دون الشعور بإرهاق.