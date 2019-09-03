«آسوس» تطلق «كمبيوتر» محمولاً جديداً

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «آسوس» التايوانية، أمس، عن إطلاق جهاز كمبيوتر محمول جديد من فئة الأجهزة القابلة للتحويل.

وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يتمتع بالعديد من المزايا، منها تزويده بالجيل الجديد من معالجات (Ryzen) من شركة AMD، حيث يمكن للمستخدم الاختيار بين

(Ryzen 5 3500U) و(Ryzen 7 3700U)، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 غيغابايت.

وأضافت «آسوس» أن وزن الجهاز يبلغ 1.6 كيلوغراماً، ويأتي مع بطاقة الرسوميات (Vega) المدمجة من AMD، التي يمكنها توفير قدرة أكبر بكثير من معظم بطاقات الرسوميات «إنتل HD».

وأشارت الشركة إلى أنها دمجت لوحة الأرقام في لوحة اللمس، التي يمكن إضاءتها حسب الحاجة، فيما يدعم الجهاز الجديد وظيفة إدخال البيانات عن طريق القلم، وهو ما يوفر على الطلاب إمكانية تدوين الملاحظات أثناء المحاضرات.

وذكرت أن باقة التجهيزات التقنية لجهاز «آسوس» الجديد تشتمل أيضاً على اثنين من منافذ (USB-A) ومنفذ (USB-C) وفتحة البطاقات (microSD) ومنفذ (HDMI). وتروج الشركة التايوانية لجهازها الجديد من خلال بطارية ذات سعة 42 واطاً.