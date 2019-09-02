«ديل» تكشف عن حاسوب من فئة الكل في واحد

المصدر: تكساس - د.ب.أ

كشفت شركة «ديل» الأميركية، أمس، عن حاسوب جديد من فئة الكل في واحد (All-in-one)، مشيرة إلى أنه سيتم طرحه في الأسواق سبتمبر الجاري بسعر 749 دولاراً (نحو 2750 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الحاسوب Optiplex 7070 Ultra يمثل أكثر حلول الحواسيب المكتبية مرونة، حيث يمكن دمج الجهاز بالكامل في حامل الشاشة، الذي يبدو بسُمك أكبر قليلاً مع وجود فتحات تهوية في الأعلى.

وأضافت أنه في حالة الحامل الثابت فإنه يمكن توصيل الجهاز الجديد بشاشات حتى قياس 24 بوصة، أما الحامل المزود بوظيفة ضبط الارتفاع فإنه يدعم الشاشات حتى 27 بوصة.

وأشارت «ديل» إلى أن الحاسوب الجديد يتيح توصيل ما يصل إلى ثلاث شاشات في الوقت نفسه، فيما يتم التوصيل عن طريق منفذ (USB-C).وبينت أن حاسوب «ديل» الصغير يأتي في جسم مدمج للغاية لا يتعدى وزنه 650 غراماً، ويعتمد على معالجات «إنتل Core-i» من الجيل الثامن (Whiskey Lake U) ثنائية ورباعية النوى وبسرعة تصل إلى 4.9 غيغاهرتز.