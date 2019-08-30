«مايكروسوفت» تُطلق ذراعين جديدتين لـ «إكس بوكس 1»

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

أعلنت شركة «مايكروسوفت» الأميركية، أمس، عن إطلاق إصدارين خاصين من ذراع التحكم في جهاز الألعاب «إكس بوكس 1» Xbox one.

وأوضحت الشركة أن ذراعي التحكم اللاسلكيين الجديدتين تحملان أسماء، (Night Ops Camo Special Edition) و(Sport Blue Special Edition)، وتتوافقان مع جميع أجهزة الألعاب من سلسلة (Xbox one).

وبينت أن ذراع التحكم (Night Ops Camo Special Edition) تعتبر أول «موديل» من سلسلة جديدة لأذرع التحكم، التي تمتاز بطابع كلاسيكي وتزخر بباقة ألوان تشمل الأسود والرمادي واللون الذهبي المعدني، إضافة إلى جسم خفيف الوزن ولوحة (D) معدنية باللون الذهبي، مشيرة إلى أنه سيتم طرح ذراع التحكم الجديدة في الأسواق بدءاً من الثامن من أكتوبر المقبل بسعر 70 دولاراً (نحو 257 درهماً).

وبالنسبة لذراع (Sport Blue Special Edition)، ذكرت الشركة أنه يأتي بتصميم رياضي مستوحى من «ثقافة البوب»، مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاقه في الأسواق العالمية بدءاً من 17 سبتمبر المقبل بالسعر ذاته لذراع (Night Ops Camo Special Edition).