الكشف عن سماعة ذكية للاستخدامات الشاقة

المصدر: فرامينغهام - د.ب.أ

كشفت شركة «بوز» عن سماعة ذكية جديدة مخصصة للاستخدامات الشاقة، حيث إنها تقاوم الماء وفقاً لمعيار الحماية IPX4.

وأوضحت الشركة الأميركية أن السماعة Portable Home Speaker تأتي بارتفاع 19 سنتيمتراً وعرض 10 سنتيمترات، وبوزن 1.06 كيلوغرام، مع مقبض لحملها بطريقة مريحة وسهلة.

وأضافت أنه يمكن التحكم في السماعة عن طريق الأوامر الصوتية، إذ إنها تدعم المساعد الصوتي «أمازون Alexa» و«غوغل Assistant»، كما تدعم تقنية «بلوتوث» وشبكة WLAN و«أبل Airplay 2» و«سبوتيفاي Connect».

وذكرت الشركة أنه تم تجهيز السماعة الجديدة ببطارية تكفي لتشغيلها لمدة 12 ساعة، مشيرة إلى أن السماعة تشتمل على منفذ (USB-C) وأزرار تحكم في الأعلى لإيقاف التشغيل أو لضبط شدة الصوت.

وأفادت بأنه يمكن إيقاف «الميكروفون» المدمج إذا لزم الأمر، كما يوجد بها زر للتشغيل/‏‏الإيقاف.