«ديل» تُطلق شاشتين جديدتين لعشاق الألعاب

المصدر: تكساس - د.ب.أ

أطلقت شركة «ديل»، شاشتين جديدتين لعشاق الألعاب من سلسلة (Alienware)، هما: (AW3420DW) و(AW2720HF).

وأوضحت الشركة الأميركية أن الشاشة (AW3420DW) تأتي بقياس 34 بوصة وتتمتع بدقة وضوح (4K)، كما أنها تمتاز بمعدل تنشيط للصورة يبلغ 120 هرتز، مع تدعيم تقنية (G-Sync).

وأضافت أن الشاشة (AW3420DW) تتمتع بدرجة سطوع 350 قنديلة/‏‏‏متر مربع، مشيرة إلى أنه بفضل تقنية (Nano Color) تغطي الشاشة نطاق الألوان (DCI-P3) بنسبة 98% والنطاق (sRGB) بنسبة 130%. أما بالنسبة للشاشة (AW2720HF)، بينت «ديل» أنها تأتي بقياس 27 بوصة، في حين يبلغ معدل تنشيط الصورة 240 هرتز، بيما تبلغ دقة وضوح الشاشة المنحنية (1920×1080 بيكسل). ولفتت الشركة إلى أن الشاشة (AW2720HF) تتمتع بدرجة سطوع 350 قنديلة/‏‏‏متر مربع، وتغطي نطاق الألوان (sRGB) بنسبة 99%، وتدعم تقنية (FreeSync).