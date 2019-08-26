المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إضافة قواميس جديدة إلى «فايرفوكس»

يراجع متصفح «فايرفوكس» أخطاء الكتابة تلقائياً في حقول النص التي تحتوي على أكثر من سطر. إلا أن المستخدم يجد أحياناً أن المتصفح يعتبر الكثير من الكلمات التي يدخلها خاطئة، على الرغم من أنها مكتوبة بطريقة صحيحة. وتعود المشكلة هنا إلى كون القواميس المثبتة في المتصفح لا تحتوي على هذه الكلمات، ومن ثم يكون الحل الأمثل هو إضافة مزيد من القواميس إلى المتصفح، ويتم ذلك عن طريق النقر بزر الـ«ماوس» الأيمن داخل أي حقل نصي يحتوي على أكثر من سطر، ثم مرر داخل القائمة المنسدلة، وانقر فوق خيار: «اللغات» Languages.

ستظهر أمامك نافذة منبثقة صغيرة، وهنا انقر فوق الخيار الثاني فيها الخاص بـ«إضافة القواميس» Add dictionaries.

ستظهر أمامك الصفحة الخاصة بالقواميس وحزم اللغات، وهنا أبحث عن اللغة المرغوبة بينها، وانقر فوقها لفتح الصفحة الخاصة بها، ثم انقر فوق زر: «أضف إلى فايرفوكس» Add to Firefox، ثم فوق خيار: «أضف» Add داخل اللوح الخاص بالتحذير، لتسمح بعملية التثبيت.

إدراج الصور وتحريرها في «مستندات غوغل»

هناك بعض النصائح التي يجهلها الكثيرون، على الرغم من أنها تسهل العمل على التطبيقات بشكل كبير، لذلك، إذا كنت من مستخدمي «مستندات غوغل»، فإنه يمكنك الاستعانة بهذه النصائح للاستفادة من التطبيق:

* لإضافة صورة إلى المستند الذي تعدّه من خلال عنوان الويب الخاص بها، انقر فوق قائمة «الإدراج» Insert ثم فوق خيار: «صورة» Image داخل القائمة المنسدلة. اضغط بعدها فوق خيار: «باستخدام عنوان الويب» By URL. وعندئذ يمكنك لصق عنوان الويب للصورة المرغوبة، والنقر فوق خيار: «إدراج» الذي سيظهر في نهاية النافذة.

* تستطيع تحرير الصور التي أدرجتها من خلال التطبيق، عبر النقر فوق الصورة، ثم النقر فوق زر: «خيارات الصورة» Image Options داخل النافذة المنسدلة، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة تحتوى على أدوات التحرير، مثل مستوى الشفافية، والسطوع، والتباين.

* تستطيع ضبط إعدادات صفحة المستند عن طريق الاستعانة بقائمة «ملف» File، ثم النقر فوق خيار: «إعدادات الصفحة» Page Setup والقيام بعد ذلك بما ترغبه من تغييرات.