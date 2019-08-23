«كينغستون» تطلق سماعة لتتبّع أصوات المنافسين في ألعاب الفيديو

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أطلقت شركة «كينغستون» الأميركية سماعة الرأس HyperX Cloud Alpha S الجديدة التي تخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن السماعة الجديدة تمتاز بدعم صوت المحيط الافتراضي 7.1؛ إذ يعمل ذلك على زيادة التتبع الصوتي لـ«المنافسين» في ألعاب الفيديو.

كما تتمتع السماعة بجميع وظائف الموديل الأساسي HyperX Cloud Alpha، وتعتمد على مشغل 50 ملليمتراً، وتم تصنيعها من الألمنيوم لتوفير متانة عالية، مع وسادات أذن من الجلد لراحة الاستعمال.

وأكدت الشركة أن السماعة الجديدة تمتاز ببعض التحسينات مقارنة بالموديل السابق، إذ يوجد مفتاح على السماعة اليسرى لضبط النغمات العميقة عند تشغيل الموسيقى أو ألعاب الفيديو.

وأعلنت «كينغستون» عن إطلاق سماعة الرأس في الأسواق العالمية بسعر يبلغ 130 دولاراً (477 درهماً).