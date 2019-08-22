10 حقائب كمبيوتر تدخل قائمة «الأجدر بالشراء»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

جرت العادة أن تتم التحليلات المقارنة القاسية في عالم التقنية بين الأجهزة ذاتها، والبرمجيات والنظم وقواعد البيانات من هذه الشركة وتلك، لكن سباقاً لا يقل سخونة ولا يخلو من طرافة أيضاً، نظم أخيراً بين أكثر من 150 حقيبة مخصصة لحمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وشارك في تنفيذه أكثر من 20 شخصاً، وتمت وقائع السباق على مدى شهرين داخل مدارس وجامعات وحافلات وميادين وقطارات، ومترو أنفاق، وشواطئ ومتنزهات وغابات، بحثاً عن الحقيبة الأخف والأجمل والأقوى والأمتن، والأكثر راحة للمستخدم، وفي النهاية لم يصمد في هذا السباق الطويل سوى 10 حقائب فقط، استحقت أن تدخل قائمة «الأجدر بالشراء».

عناصر التقييم

نظم هذا التحليل المقارن الطريف موقع «سي نت نيوز» cnet.com المتخصص في التقنية، عبر فريق ضم محررين وخبراء ومتعاونين مع الموقع، جرى تدريبهم على التقييم.وتضمنت عناصر التقييم: وزن الحقيبة، وطريقة تصميمها، وما تحتويه من جيوب وأماكن لوضع الكمبيوتر وملحقاته، وسهولة الاستخدام، ومتانة المواد المصنوعة منها الحقيبة، ومدى ما تحققه من تأمين للكمبيوتر وحوافه من الصدمات، والراحة في الحمل والتنزيل، وجودة الخامات المستخدمة فيها.

وجاءت القائمة النهائية للحقائب الأجدر بالشراء على النحو التالي:

حقيبة «آيكون»

أظهرت حقيبة «آيكون» أن لها أسلوبها البسيط وقدرتها الكبيرة على الحمل، إذ أنها مزودة بحمالات كتف مبطنة بشكل جيد تمنح المزيد من الراحة، ومصنوعة من نسيج مقاوم للطقس السيئ والتآكل، وهو خفيف الوزن ويتمتع بقوة شد عالية، وبها أربعة أقسام منفصلة تستوعب كمبيوتراً محمولاً مقاس 15.6 بوصة وكمبيوتراً لوحياً، إضافة إلى قسم للملفات المسطحة، ومكان لزجاجة ماء، ومظلة تخزين من الخارج.

حقيبة «تيم بك 2»

جري اختبار هذه الحقيبة في رحلات بين نيويورك ونيوجيرسي، وأظهرت مرونة عالية في الوصول إلى العناصر الأساسية التي نادراً ما تتغير، مثل المفاتيح، وتذاكر العبور، وسماعات الرأس، والوصول إلى الكمبيوتر المحمول في الحدود الضيقة لمقعد القطار، وهي مقاومة للماء ومقسمة لثلاث حجرات تخزين رئيسة تتضمن مقصورة للكمبيوتر بمقاس 15 بوصة.

«ألفا كونفوي»

حقيبة «ألفا كونفوي» خفيفة متينة مصنوعة من مواد مقاومة للماء، ومزودة بجيب بسحاب في الأمام وحجرة كبيرة واحدة، وجيب للكمبيوتر المحمول في الداخل، وحامل قلم، فضلاً عن جيوب على هيئة شريط في المقدمة لتوصيل الأشياء.

«سولو إن واي»

تعتبر «سولو إن واي» حقيبة هجين، تجمع بين خصائص حقيبة الكتف وحقيبة الظهر، فهي ذات تصميم يعمل من خلال أحزمة ظهر قابلة للفصل، وتتضمن مساحة كافية لكمبيوتر محمول مقاس 15.6 بوصة، إضافة إلى مكان للكتب ووجبة الغذاء.

«إكز برو»

اسم هذه الحقيبة اختصار لكلمة «المدير المحترف»، وهي حقيبة ظهر جميلة ذات تصميم أنيق، ومصنوعة من مزيج يضم النايلون والجلد، وبها أربعة جيوب خارجية، وجيبان رئيسان يتسع كل منهما لكمبيوتر حتى مقاس 17 بوصة، ويمكن تخصيص احدهما لقطعة ملابس يمكن تغييرها وقت الحاجة.

«سولار 2»

أهم ما يميز حقيبة «سولار 2» وجود لوحة أمامية قابلة للإزالة، يمكنها استيعاب بنك طاقة كبير بسعة 10 آلاف ميللي أمبير، وينفذ الكابل الخاص به من فتحة بسحاب، وتحتوي الحقيبة على لوحة شمسية صغيرة تتولى شحن بنك الطاقة ببطء، وتحتوي الحقيبة على مقصورتين للتخزين، إحداهما للكمبيوتر المحمول، مبطنة بغلاف يحمي الكمبيوتر من الحركة والسقوط.

«بيك ديزاين»

تناسب حقيبة «بيك ديزاين» من يحبون التصميمات والحقائب البسيطة الخفيفة التي يمكن أن تتقلص أو تنمو حسب احتياجاتك في أي يوم، إذ تمنحك الألواح الجانبية الكبيرة بسحابات الوصول بسهولة إلى كل ما بداخلها. وتحتوي كل لوحة جانبية على مساحات تخزين منفصلة، وبها نظام قفل مغناطيسي يسمح لك بتوسيع أو تقليص الجزء العلوي.

«سيت آوت»

تناسب حقيبة «سيت آوت» كل أجهزة التقنية التي تسافر بها وليس الكمبيوتر المحمول فقط، إذ تساعد الكثير من الجيوب والفواصل في المقصورات الأمامية والخلفية في الحفاظ على تنظيم الكابلات والملحقات في متناول اليد، إضافة إلى ملابس تكفي يوماً أو يومين، وتتناسب مع معظم مقاعد الطائرات، وهي خفيفة الوزن.

«إي باج»

تتمتع حقيبة «إي باج» بتوفير حجم كبير للتخزين، فهي تحتوي على مجموعة من الجيوب سهلة التنظيم، وهي مصممة بحيث تفتح على مصراعيها، مع قسم أمامي مصنوع لعقد ملابسك والجزء الخلفي للكمبيوتر المحمول، وفي أسفل الظهر حشوة قطنية وجيب مضاد للصدمات.

«موبايل إيدج»

تتناسب حقيبة «موبايل إيدج» مع أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب التي يجاوز قياسها 17 بوصة، فهي تضم جيوباً كبيرة المقاس، وبها أماكن تناسب جميع الكابلات الخاصة وسماعات رأس ولوحة مفاتيح. ويوجد أيضاً جيب مخصص لحزمة بطارية كبيرة، مع كابل «يو إس بي 3» سريع الشحن، وفيها جيوب على الجانبين تتيح تخزين الـ«ماوس» والكابلات، وزجاجة ماء، ومظلة.