«فيوسونيك» تُطلق شاشة لبيئات الأعمال الاحترافية

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أطلقت شركة «فيوسونيك» الأميركية شاشتها VP3481 الجديدة التي تهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب وبيئات الأعمال الاحترافية.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة تزخر بلوحة MVA قياس 34 بوصة، وتعمل بدقة 3440*1440 بيكسل، مع تباين ثابت يصل إلى 3000:1، ودرجة سطوع تبلغ 400 قنديلة/‏‏‏‏م2.

وتهدف الشاشة المنحنية إلى زيادة معايشة ألعاب الفيديو، إذ يبلغ وقت التحويل من «الرمادي» إلى «الرمادي 5» مللي ثانية، في حين يبلغ معدل تنشيط الصورة 100 هرتز، مع دعم تقنية FreeSync.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على منفذ USB-Port واثنتين من السماعات، وبفضل مفتاح KVM فإنه يمكن توصيل كمبيوتر مكتبي وجهاز «لاب توب» بالشاشة في الوقت نفسه.

وأعلنت «فيوسونيك» عن أن سعر الشاشة VP3481 الجديدة يبلغ 788 دولاراً (نحو 2893 درهماً).