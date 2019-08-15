«سامسونغ» تكشف عن الكمبيوتر المحمول «غالاكسي بوك إس»

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

كشفت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، النقاب عن الكمبيوتر المحمول «غالاكسي بوك إس» Galaxy Book S الجديد، الذي سيدخل المنافسة مع كمبيوتر «ماك بوك إير» MacBook Air من شركة «أبل» الأميركية.

وأوضحت «سامسونغ» أن «غالاكسي بوك إس» يأتي مزوداً بشاشة لمسية قياس 13.3 بوصة، ويبلغ وزنه 960 غراماً فقط، في حين يبلغ سُمكه 11.8 ملليمتراً.

وينبض بداخل الكمبيوتر الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 8cx الذي يعتمد على معمارية ARM؛ ولذلك، فهو لا يشتمل على مروحة، كما تم دمج «مودم» LTE بالمعالج.

ويعتمد Galaxy Book S الجديد على بطارية سعة 42 واط/‏ ساعة، تدوم حتى 24 ساعة.

ومن المقرر أن تطلق «سامسونغ» الجهاز الجديد في الأسواق بحلول أكتوبر المقبل بسعة حتى 1 تيرابايت، وبسعر 999 دولاراً (3667 درهماً).