«آسوس» تطلق شاشة جديدة للألعاب

المصدر: تايبيه ــ د.ب.أ

أطلقت شركة «آسوس» التايوانية شاشتها ROG Strix XG438Q الجديدة لعشاق الألعاب، والتي تأتي بلوحة قياس 43 بوصة وبدقة (3840+2160) بيكسل مع دعم تقنية DisplayHDR 600، وتقنية FreeSync 2 HDR.

وأكدت «آسوس» أن شاشة الألعاب الجديدة تعمل بمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز، ما يتيح إمكانية عرض الصور بسلاسة بالغة، وزمن استجابة يبلغ 4 مللي ثانية، مع معدل تباين مثالي يبلغ 4000:1، ودرجة سطوع 450 قنديلة/‏م2، كما تمتاز شاشة الألعاب الجديدة بتغطية نطاق الألوان DCI-P3، بنسبة تصل إلى 90%.

ويتم نقل إشارة الصورة عن طريق منفذ HDMI أو DisplayPort، كما تزخر باقة التجهيزات التقنية بسماعتين قدرة 10 وات، في وقت تتيح فيه البرامج الثابتة «فيرموير» إمكانية عرض صورة في صورة، إضافة إلى إظهار التقاطعات المتداخلة لألعاب الفيديو.

ويمكن للمستخدم إجراء إعدادات الشاشة بسهولة عن طريق «ريموت كنترول» مرفق، مثل إعدادات إضاءة RGB، ولم تفصح «آسوس» عن أي بيانات بخصوص سعر شاشة الألعاب الجديدة في الأسواق العالمية.