«غوغل» توقف برنامج التخطيط للرحلات Trips

المصدر: ماونتن فيو ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «غوغل» الأميركية عن إيقاف برنامج التخطيط للرحلات السياحية «تريبس» Trips، مشيرة إلى إتاحة الكثير من الوظائف في المتصفح، عبر الموقع google.com/‏‏travel أو في تطبيق «خرائط غوغل» Maps بعد تسجيل الدخول في حساب «غوغل».

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تشمل استدعاء وتعديل معلومات السفر الشخصية، مثل الملاحظات والوجهات المخزنة، والحجوزات. وكانت «غوغل» أطلقت تطبيقها Google Trips في سبتمبر 2016، بعد خمسة أشهر من الاختبارات. وقدّم للمسافرين خدمات كثيرة، يمكن الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت.

ويبدأ عمل التطبيق منذ أن يصل المستخدم البريد الإلكتروني الخاص بحجوزات وجهته السياحية، إذ يقرأ معلومات الرحلة من بريد «جيميل» ثم يوفر المعلومات اللازمة مثل مواعيد المغادرة والوصول، ومدة الرحلة، وحالة الطقس، ومعلومات عن الفنادق والأماكن السياحية.