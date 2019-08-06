«بايرديناميك» تطلق سماعة لاسلكية فاخرة

المصدر: برلين ــ د.ب.أ

أطلقت شركة «بايرديناميك» الألمانية beyerdynamic السماعة «أميرون وايرليس كوبر»Amiron wireless copper اللاسلكية الفاخرة.

وأوضحت الشركة أن السماعة الجديدة من فئة Over-Ear، وتعتمد على تقنية «بلوتوث 4.2»، وتزدان بحلقة من النحاس تحيط بقلب السماعة الذي يتمثل في ملف صوت من سلك نحاسي.

ويكتمل التصميم الجذاب للسماعة بشريط رأس ناعم يكتسي بلون الـ«أنثراسايت»، ووسادات أذن تكتسي باللون الأسود. وللشعور بالراحة الفائقة، فقد تم صنع قطعتي سماعة الرأس من قماش «ألكانتارا» الفاخر.

وتأتي السماعة اللاسلكية الجديدة مزودة بسطح استعمال لمسي، مع ميكروفون مدمج بلوحة لمسية في الجزء الأيمن من السماعة. ويتم شحن البطارية المدمجة سعة 1050 مللي أمبير/‏‏ ساعة عبر منفذ USB Type-C.

وأعلنت الشركة أن سماعتها اللاسلكية الفاخرة تتوافر نظير 800 يورو (3268 درهماً).