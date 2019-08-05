شركة أميركية تطرح «ماوس» بحجم صغير ووزن خفيف

المصدر: دالاس - د.ب.أ

أطلقت شركة «غلوريوس بيه سي غيمنغ ريس» الأميركية «ماوس» الكمبيوتر الجديد Model O الذي يمتاز بحجم صغير ووزن خفيف مع تحكم سهل للغاية.

وأوضحت الشركة أن Model O يزن 58 غراماً، وتم تجهيزه بمستشعر بصري من نوع 3360 من شركة PixArt، كما أنه يمتاز بمعدل استقصاء 1000 هرتز.

وتم تصميم قاعدة الـ«ماوس» بشكل يسمح بالحركة بسهولة شديدة، فيما يوفر السطح بتصميم قرص العسل، تحكماً كاملاً في جميع الأوقات، كما يسمح بإطلالة على داخل الـ«ماوس»، وإضاءة RGB القابلة للتهيئة. ويشتمل الـ«ماوس» على زرين جانبيين على الجهة اليسرى، ويتوافر باللون الأسود أو الأبيض بسعر 50 دولاراً للمظهر المطفأ، و60 دولاراً للمظهر اللامع.