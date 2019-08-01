«آنكر» الصينية تطلق جهازاً لمراقبة الطفل

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «آنكر» الصينية Anker عن إطلاق جهاز مراقبة الطفلeufy SpaceView الجديد المزود بكاميرا 720 بيكسل وشاشة HD قياس خمس بوصات.

وأوضحت الشركة أنه يمكن تحريك الكاميرا البانورامية 330 درجة أفقياً، و110 درجات رأسياً، لافتة إلى أنه يتم نقل البيانات دون الحاجة إلى شبكة WLAN بفضل نطاق التردد 2.4 غيغاهرتز في ما يصل مدى التغطية إلى 140 متراً.

وأكدت أن جهاز مراقبة الطفل الجديد يتكون من شاشة مراقبة تعمل بدقة الوضوح الفائق HD، وكاميرا، مع ميكروفون مدمج، وسماعة، وحامل تثبيت على الحائط، وكبل micro-USB ومحولات طاقة للشاشة والكاميرا.

وتشتمل وحدة الشاشة على بطارية ثابتة سعة 2900 مللي أمبير ساعة، في ما تكفي شحنة البطارية لتشغيل الشاشة لمدة سبع ساعات في وضع التشغيل، وتمتد إلى 17 ساعة في وضع «توفير الطاقة» Power Saving. كما تمتاز كاميرا هاتف الرضع بوضع الرؤية الليلية، ومستشعر حرارة مدمج. وأعلنت «آنكر» أن سعر جهاز مراقبة الطفلeufy SpaceView الجديد يبلغ نحو 160 دولاراً (588 درهماً).