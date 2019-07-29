المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تثبيت الشاشة في نظام «أندرويد»

سمح نظام تشغيل «أندرويد» منذ إطلاق الإصدار Lollipop (Android 5.0) بتفعيل ملمح تثبيت الشاشة Screen Pinning الذي يسمح للمستخدم بتثبيت شاشة الجهاز لمصلحة تطبيق بعينه. لكن تفعيل هذا الملمح مع تطبيق معين يستدعي من المستخدم أن يفعّل الملمح ككل في البداية، ويتم ذلك من خلال فتح «الإعدادات» settings، ثم النقر فوق تبويب: «الأمن والموقع» Security & location.

مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار: «تثبيت الشاشة» Screen pinning وانقر فوقه، ثم حرك المؤشر أعلى النافذة الجديدة من اليسار إلى اليمين ليصبح على وضع: «تشغيل» on.

افتح التطبيق الذي ترغب في تثبيته، علماً بأنه يمكنك تفعيل التطبيقات التي استخدمتها حديثاً فقط، ثم انقر فوق زر: «إلقاء نظرة عامة» Overview أو استعراض التطبيقات المفتوحة، وستلاحظ ظهور أيقونة التثبيت التي تبدو في شكل دبوس صغير فوق الصفحة الخاصة بالتطبيق المستخدم حديثاً، وهنا انقر فوقها.

ملفات التعريف التالفة في «فايرفوكس»

تلعب الملحقات والإضافات دوراً مهماً في إضافة المزيد من الميزات إلى متصفحات الـ«ويب» الحديثة، ومن المتصفحات التي قدم لها المطورون عدداً متنوعاً من الإضافات «فايرفوكس». إلا أن المستخدم يصادف أحياناً بعض العقبات أثناء تثبيت بعض هذه الإضافات، ومنها التلف الذي قد يصيب بعض ملفات التعريف، لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح «فايرفوكس»، فيمكنك حذف الملفات التالفة أثناء تبيت الإضافات من خلال النقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في المتصفح. ثم انقر فوق: «مساعدة» help، ثم فوق: «معلومات استكشاف الأخطاء وتصليحها».

ستظهر نافذة جديدة، وهنا ابحث داخلها عن: «أساسيات التطبيقات» Application Basics، وانقر فوق خيار: «افتح مجلد» Open Folder، ثم انقر فوق قائمة التنقل الرئيسة مرة أخرى، ثم فوق خيار: «خروج» Exit.

احذف ملفات: extensions.sqlite وملف extensions.sqlite-journal إن كان موجوداً، وملف extensions.ini وملف extensions.json، ثم أعد تشغيل المتصفح.