المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استبدال المتصفح الافتراضي في «ويندوز 10»

أتاحت «مايكروسوفت» لمستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10» العديد من الميزات، من ذلك حرية اختيار التطبيقات الافتراضية كتطبيقات التصفح، وحرية الاستعانة بمتصفح «كروم» أو «إنترنت إكسبلورر»، وغيرها من المتصفحات. لذلك، إذا كنت من مستخدمي نظام «ويندوز 10»، فإنه يمكنك إحلال متصفح آخر كمتصفح افتراضي محل متصفح «إيدج»، من خلال التوجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، وانقر فوق: «ابدأ» start.

انتقل إلى أقصى يسار النافذة الجديدة، ومرر حتى تصل إلى الترس ذي اللون الأبيض الخاص بـ«الإعدادات» settings، وانقر فوقه.

انقر بعد ذلك فوق تبويب: «التطبيقات»، ثم توجه إلى الجانب الأيسر من النافذة، ومرر حتى تصل إلى «التطبيقات الافتراضية»، وانقر فوقه.

انتقل إلى القسم الأيمن من الصفحة، ومرر حتى تصل إلى «متصفح الويب»، وانقر فوق التطبيق الظاهر أمامك، ثم مرر داخل النافذة المنبثقة، واختر التطبيق الذي تفضله، أو مرر للأسفل حتى تصل إلى أيقونة المتجر، لتختار ما ترغبه من تطبيقات.