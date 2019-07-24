«آسوس» تطلق الشاشة VG32VQ

المصدر: تايبيه ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «آسوس» التايوانية عن إطلاق شاشتها VG32VQ الجديدة، مع دعم تقنية FreeSync وLow Motion Blur.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة تأتي بلوحة منحنية قياس 32 بوصة، تعمل بدقة وضوح 2560x1440 بيكسل، مع حدٍّ أقصى لتنشيط الصورة يبلغ 144 هرتز.

وخلال السنوات الأخيرة، لم تقتصر استفادة ألعاب الفيديو على الأداء الفائق لبطاقات الرسوميات فحسب، بل استفادت أيضاً من التحسينات في مجال تصنيع الشاشات، إذ تعمل تقنية FreeSync أو G-Sync على مزامنة تشغيل بطاقة الرسوميات والشاشة، من أجل عرض الصورة بشكل أكثر سلاسة.

أما تقنية Low Motion Blur، فتعمل على الحد من ضبابية الحركة أثناء إنشاء الصورة، وذلك من خلال الإيقاف المؤقت لإضاءة الخلفية، وتعمل هذه الطريقة على أن تظهر الصور الفردية بشكل أكثر وضوحاً للعين البشرية، وبالتالي الحد من الضبابية أثناء الحركات السريعة.