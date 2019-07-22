المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

التغيير التلقائي لسطوع شاشة «آي فون»

تتيح هواتف «آي فون» لمستخدميها تحديد درجة سطوع شاشة «آي فون» بحسب البيئة المحيطة، يدوياً، بما يتناسب مع رغباتهم. إلا أنه يمكنك إيقاف ملمح التغيير التلقائي لمستوى سطوع الشاشة، مع ضرورة الانتباه إلى أن هذا الأمر سيترتب عليه زيادة استنزاف طاقة البطارية:

ويمكن إيقاف الملمح عن طريق فتح «الإعدادات» Settings، ثم اختر: «الإعدادات العامة» General، ومنها انتقل إلى: «إمكانية الدخول» Accessibility.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار: «تهيئة الشاشة» Display Accommodations وانقر فوقه بعد التأكد من أن الزر المجاور له يشير إلى وضع «تفعيل» on.

مرّر مجدداً للأسفل داخل النافذة التالية حتى تصل إلى خيار: «السطوع التلقائي» Auto-Brightness، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين إلى اليسار، لإيقاف تشغيله.

لاحظ أنه في الإصدارات الأقدم من نظام تشغيل «آي أو إس» ستجد هذا الخيار ضمن «إعدادات الشاشة والسطوع» Display & Brightness.