«غوغل» تسد ثغرتين أمنيتين في «كروم»

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «غوغل» الأميركية عن إطلاق إصدار جديد من متصفح «كروم». وأوضحت الشركة أن الإصدار رقم 75.0.3770.142 الجديد يسد ثغرتين أمنيتين خطيرتين، تم تصنيفهما بدرجة «متوسطة» و«عالية» من قبل «غوغل».

وتتيح الثغرة الأمنية «الخطيرة» التي تم الإبلاغ عنها في منتصف يونيو 2019 للقراصنة، إمكانية شن هجمات DDoS، والتي قد تتسبب في تعطل المتصفح.

أما الثغرة الثانية «المتوسطة»، التي تم الإبلاغ عنها منتصف أبريل الماضي، فتتعلق بحجم الخطوط المستخدمة في المتصفح، إذ يمكن للأطراف الأخرى اختراق المعلومات الحساسة وسرقتها.

وشددت «غوغل» على ضرورة تحديث المتصفح في أنظمة تشغيل «مايكروسوفت»، «ويندوز»، وأجهزة «ماك».