نصائح وتدابير تقنية للسياح أثناء السفر والرحلات

المصدر: برلين - د.ب.أ

يتعين على السياح اتخاذ بعض التدابير التقنية المهمة عند السفر، مثل غلاف حماية للهاتف الذكي، واصطحاب بطارية خارجية (باور بانك).

وقال الباحث في هيئة اختبار السلع الألمانية، كريستيان فان دي ساند، إنه يمكن سدّ احتياج الهاتف الذكي إلى الطاقة أثناء السفر من خلال بطاريات خارجية، أو ما يعرف باسم «باور بانك». ودائماً ما ينصح هنا بمراجعة سعة الشحن، التي تتم الإشارة إليها بوحدة مللي أمبير/‏‏ساعة، إذ عادة ما تكفي البطاريات الخارجية بسعة 5000 إلى 10 آلاف/ احتياجات السياح، لكن تسري هنا القاعدة العامة: «كلما ازدادت سعة البطارية، ازداد وزنها».

وقد تتسبب الضوضاء الخلفية في إزعاج المرء كثيراً، خصوصاً في رحلات الطيران الطويلة أو القطارات، وللتخلص من هذه الضوضاء فإنه يمكن الاستعانة بسماعات رأس مزودة بخاصية إلغاء الضوضاء.

وعند الوصول إلى الوجهة السياحية يحتاج المستخدم إلى مزيد من المساحة التخزينية على الهواتف الذكية، لذلك من الأفضل زيادة سعة ذاكرة تخزين الأجهزة المحمولة من خلال الاعتماد على بطاقات الذاكرة الخارجية، وعادة ما تكفي بطاقة الذاكرة سعة 16 غيغابايت احتياجات السياح.

كما ينصح الخبراء بإجراء عمليات نسخ احتياطي لملفات الصور ومقاطع الفيديو بصورة منتظمة، نظراً إلى أن بطاقات الذاكرة قد تتعرض للتلف دون أن تظهر عليها أي علامات خارجية.

ولا تقتصر أهمية الهاتف الذكي أثناء السفر على الكاميرا، بل يتحول إلى أداة متعددة الأغراض عند استعمال التطبيقات المناسبة، فإلى جانب تطبيقات الملاحة واللغة والإرشاد السياحي، تتوافر تطبيقات مفيدة أخرى يمكن تثبيتها على الهاتف الذكي، مثل محول العملات، وتطبيقات الطقس، والتطبيقات الجوالة للسكك الحديدية، وخطوط الطيران. كما يمكن تنزيل الخرائط المرغوبة في بلد الوجهة السياحية قبل السفر على الهاتف الذكي، وفي هذه الحالة يمكن استدعاء الخرائط دون اتصال بالإنترنت Offline لمدة 29 يوماً.