المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تفعيل الإشراف الأبوي في «آي تيونز»

تتيح شركة «أبل» لمستخدمي «آي تيونز» على الحاسبات المكتبية العاملة بنظام التشغيل «ويندوز» أو «ماك»، حرية تفعيل القيود الأسرية أو ملمح الإشراف الأبوي، بحيث تتمكن الأسرة من حماية الصغار من مطالعة المحتوى غير المناسب أو الذي يحض على العنف والكراهية والازدراء. ويمكنك تفعيلها كالتالي:

• امنع المحتوى الذي لا يروقك من الكتب الإلكترونية وبرامج التلفزيون والموسيقى التي تحتوي على مواد مرئية حسية صريحة بجانب الأفلام.

• اضبط القيود بحيث تتمكن من رؤية المحتوى الذي جرى تقييمه وفقاً للبلد الذي تنتمي إليه، علماً بأن البلد الافتراضي للإعدادات هو الولايات المتحدة الأميركية.

• قيد المكتبات المشتركة Shared libraries، وpodcasts، وInternet radio.

• إذا لم تستطع رؤية القيود Restrictions فذلك يعود إلى تنزيلك «آي تيونز» من متجر «مايكروسوفت»، لذا افتح قائمة «ويندوز»، واختر all apps، ثم انقر فوق «آي تيونز»، وبعدها انقر فوق More ثم حدد خيار Run as administrator وعدّل الإعدادات كما ترغب.