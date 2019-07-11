جهاز جديد لزيادة مدى «بلوتوث»

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة Eve Systems الألمانية، أمس، عن جهاز جديد يعمل على زيادة مدى تقنية «بلوتوث».

وأوضحت الشركة الألمانية أنه على غرار مكرر إشارة شبكة WLAN اللاسلكية «WLAN Repeater»، يقوم جهاز Eve Extend الجديد بتقوية إشارة الـ«بلوتوث» لما يصل إلى ثمانية أجهزة منزلية، مثل مصابيح الإضاءة الذكية والأقفال وأبواب المرآب.

وأضافت أن الجهاز الجديد يتصل بـ«الراوتر» عبر تقنية الـ«واي فاي»، بينما يتصل بالأجهزة عبر تقنية الـ«بلوتوث»، وهو يعمل على اثنين من الترددات الشائعة لشبكة WLAN اللاسلكية، هما 2.4 وخمسة غيغاهرتز، مع ضمان عدم التشويش على إشارة أجهزة WLAN في المنزل.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أنها من المقرر أن تطلق جهازها الجديد Eve Extend في الأسواق العالمية، خلال سبتمبر المقبل، غير أن الشركة لم تكشف عن سعر الجهاز.