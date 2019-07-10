«سامسونغ» تكشف عن الجيل الجديد من تلفاز Flip

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

كشفت شركة «سامسونغ» عن الجيل الجديد من تلفاز Flip المزود بشاشة لمسية، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات التعليمية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجهاز الجديد، عبارة عن شاشة لمسية قياس 55 بوصة، تعمل بتقنية الوضوح الفائق UHD.

وأضافت «سامسونغ» أنه تم تطوير قلم الإدخال المورد مع التلفاز، بحيث يمكن للمستخدم استعمال أقلام الشركات الأخرى دون أي مشكلات.

وبينت أنه في «وضع الفرشاة» يمكن للشاشة التعرف إلى 1024 مستوى ضغط مختلفاً، إذ يمكن الرسم على الشاشة بصورة أفضل من «الموديل» السابق، مشيرة إلى أنه من خلال البرنامج الجديد يتمكن المستخدم من قص الصور بسهولة وإدراجها في الملاحظات.

ولفتت «سامسونغ» إلى أن وظيفة «مشاركة الشاشة» Screen-Share تتيح إمكانية نقل الصورة على شاشات أكبر لاسلكياً، أو عن طريق منفذ HDMI، مشيرة إلى أن ذلك يتناسب مع الاستعمال في القاعات الكبيرة وفي الجامعات.