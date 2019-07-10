«فيليبس» تطرح شاشتين للأغراض المكتبية

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيليبس» الهولندية عن إطلاق شاشتين جديدتين للأغراض المكتبية: الأولى قياس 24 بوصة، والثانية 27 بوصة.

وأفادت الشركة بأن الشاشتين تأتيان مزودتين بقاعدة إرساء USB مدمجة مع تقنية DisplayLink، فيما يتم توصيل جميع الأجهزة الطرفية مثل لوحة المفاتيح والفأرة و«كيبل» RJ-45-Ethernet بقاعدة الإرساء.

وتروج «فيليبس» شاشتيها الجديدتين من خلال تجهيزهما بلوحات IPS، التي تمتاز بألوان نابضة بالحياة، موضحة أن شاشة (272B7QUBHEB) تمتاز بدقة وضوح CrystalClear تبلغ 2560 x 1440 بيكسل. بينما شاشة (241B7QUBHEB) تعتمد على تقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD (1920 x 1080 بيكسل).

وذكرت أن باقة التجهيزات التقنية للشاشتين تشتمل على كاميرا «ويب» منبثقة، يمكن إدخالها في الشاشة بسهولة، بعد الاستخدام للحماية من مخاطر التجسس.