المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

فصل الأجهزة المتزامنة في «فايرفوكس»

تسمح المزامنة بين إصدارات المتصفح الموجودة على أجهزة المستخدم المختلفة بمزامنة قائمة التفضيلات والإشارات المرجعية ومعلومات التصفح وكلمات السر، لكن أحياناً يتوقف المستخدم عن استخدام أحد أجهزته، ومن ثم يرغب في حذفه من قائمة الأجهزة التي تتم عملية المزامنة وتبادل المعلومات معها، لذا إذا كنت من مستخدمي متصفح «فايرفوكس»، ورغبت في إزالة أحد أجهزتك من القائمة التي تتم المزامنة بينها عبر حسابك، فاتبع ما يلي: افتح المتصفح على الجهاز الذي ترغب في حذفه من قائمة المزامنة، ثم انقر زر قائمة «التنقل» ومرر داخل النافذة المنسدلة وانقر تبويب «الخيارات» Options، ومن ثم مرر داخل النافذة التالية وانقر خيار «حساب فايرفوكس» Firefox Account، وبعدها انقر زر «إيقاف الاتصال» Disconnect، لتظهر نافذة جديدة تسأل عما إذا كنت تريد محو بيانات التصفح من هذا الجهاز أيضاً، وهنا ضع علامة التأشير داخل المربع المجاور للمعلومات التي ترغب في إزالتها، ثم انقر خيار «عدم الاتصال والحذف» Disconnect And Delete.

إيقاف إرسال رسائل «جيميل» المجدولة

يتيح بريد «جيميل» GMAIL عدداً كبيراً من الميزات المهمة، مثل إجراءات التعامل السريع مع الرسائل دون فتحها، واستخدام بعض تطبيقات «غوغل» من داخل منصة البريد نفسها، إضافة إلى ميزة تأجيل إرسال الرسائل حتى يحين الموعد الذي حدده المستخدم لذلك دون الاضطرار إلى الالتزام بموعد معين قد لا تتوافر له فيه وسيلة اتصال بـ«الويب». غير أن بعض الرسائل المجدولة قد لا تصلح لإرسالها في الموعد المحدد سلفاً لتجاوز الأحداث لمحتواها، لذا إذا كنت من مستخدمي «جيميل» ورغبت في إيقاف إحدى الرسائل المجدولة، فاتبع الآتي: سجل الدخول إلى حسابك في البريد عبر الـ«ويب»، وتوجه إلى لوح القوائم الموجود في الجانب الأيمن من الصفحة في الواجهة العربية من التطبيق، وانقر فوق قائمة الرسائل المجدولة التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل سهم بجانبه ساعة حائط صغيرة، لتظهر نافذة جديدة تضم الرسائل التي جدولتها، وعندها انقر فوق الرسالة التي ترغب في منع إرسالها، ثم انقر داخل النافذة التالية فوق خيار «إلغاء الإرسال».