«فيوسونيك» تطلق شاشة جديدة بدقة 4K

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيوسونيك» الأميركية، أمس، عن إطلاق شاشتها (VX2776-4K-mhd) الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات موظفي المكاتب والمكاتب المنزلية وعشاق الترفيه المنزلي.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة، التي يبلغ سعرها نحو 330 دولاراً (أكثر من 1200 درهم)، تأتي بقياس 27 بوصة وبدقة 4K (3840 x 2160 بيكسل)،كما تمتاز بنسبة تباين (1300:1)، في حين تبلع درجة السطوع 350 قنديلة/‏‏م2، بينما يصل زمن الاستجابة من دون زيادة السرعة (OD)، إلى 14 مللي ثانية، لكن عند تشغيل وضع (OD) فإن زمن الاستجابة يبلغ أربعة مللي ثانية.

وأضافت «فيوسونيك» أن باقة التجهيزات التقنية لشاشة (VX2776-4K-mhd)تشتمل على منفذي (HDMI 2.0) ومنفذ (DisplayPort 1.2a)،إضافة إلى مقبس صوت 3.5 ملليمترات واثنتين من السماعات بقدرة 2.5 واط، مع العديد من الوظائف التقليدية مثل تقنية Flicker Free وفلتر الضوء الأزرق.