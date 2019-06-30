المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استخدام خدمات الموقع في «ios 12»

يشكو بعض مستخدمي نظام التشغيل «ios 12» استنزاف باقة بيانات الهاتف بسرعة ولا يعرفون سبباً واضحاً لهذه المشكلة. لكن خبراء يوصون بنصائح تجنب المستخدم استنزاف باقة البيانات. من ذلك مثلاً إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات، وأيضاً الاستخدام الذكي لخدمات الموقع. ومن ثم ينبغي على المستخدم اللجوء لملمح الاستخدام الذكي الذي يعني السماح للتطبيقات بالوصول إلى الموقع فقط أثناء استخدامها، وقبل ذلك السماح فقط لمجموعة قليلة من التطبيقات الأساسية بالوصول للموقع. فإذا رغبت في استخدام ملمح الاستخدام الذكي لخدمات الموقع، اتبع هذه الخطوات:

- افتح settings، ثم انقر فوق Privacy.

- ابحث داخل النافذة التالية عن Location Services وحرك المؤشر المجاور له من اليمين إلى اليسار لإيقاف تفعيله بشكل كامل.

- يمكنك أيضاً بدلاً من ذلك الإبقاء على عمل الملمح، والنقر فوق رأس السهم الذي يشير إلى اليمين أمام كل تطبيق، ثم انقر فوق while using.