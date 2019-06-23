المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التعرف إلى استخدام أرقام هواتف لـ«واتس أب»

لم يكن بمقدور مستخدمي تطبيق «واتس أب» معرفة ما إذا كان صاحب رقم هاتف معين يمتلك حساباً على التطبيق أم لا، إلا إذا قاموا بتسجيل الرقم وحفظه ضمن جهات الاتصال. لكن التحديث الأخير الذي قدمه التطبيق في الإصدار (WhatsApp version 2.19.30) أتاح لمستخدمي التطبيق التعرف إلى المعلومة دون حفظ الرقم ضمن جهات الاتصال. ويمكنك معرفة ذلك باتباع هذه الخطوات:

• افتح «واتس أب» على الهاتف، ثم انقر فوق Chats.

• انقر فوق New Chat button، ثم انقر فوق New Contact.

- ابدأ بكتابة رقم الهاتف كاملاً، كما يفضل أن تكتب أيضاً كود البلد لترى إن كان مسجلاً ضمن خدمة «واتس أب» أم لا.

• انقر فوق «إلغاء» للخروج من هذا الخيار، أو اكتب الاسم الأول للشخص والاسم الأخير في النافذة نفسها وغيرها من البيانات قبل النقر فوق save.

• إذا كانت التفاصيل الخاصة بالشخص مخزنة في التطبيق سترى رسالة Already in contacts.

• إذا لم يكن الهاتف مسجلاً، فستظهر رسالة Not on WhatsApp.