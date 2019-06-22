«فيت بيت» تطرح 4 أجهزة جديدة في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «فيت بيت» الأميركية أربعة منتجات جديدة تشمل «فيت بيت فيرسا»، و«فيت بيت انسبير»، و«فيت بيت إنسبير إتش آر»، و«فيت بيت إيس 2»، المصممة لتسهيل وصول المستهلكين إلى أنماط حياة صحية وأنشطة اللياقة البدنية.

وأكدت الشركة في بيان أمس أن منصة «فيت بيت» توفر الكثير من المزايا البرمجية، فضلاً عن فرصة الوصول إلى بيانات شاملة، وإمكانية التواصل عبر واحدة من أكبر الشبكات الاجتماعية العالمية المتخصصة بالصحة واللياقة البدنية.

ولتحقيق هذا الهدف، ستطلق «فيت بيت» قريباً تصميماً جديداً لتطبيق «فيت بيت» Fitbit، بهدف منح المستخدمين إمكانية إضفاء طابع شخصي وتخصيص لوحات التحكم في أجهزتهم على نحو أفضل، واستكشاف المحتوى الصحي الجديد.

وتعد «فيت بيت فيرسا» ساعة ذكية مخصصة للاستخدام اليومي، وتتضمن معظم مزايا اللياقة البدنية والمزايا الذكية، بما في ذلك التعقب التلقائي للنشاط.

ويتعقب جهاز تتبع ضربات القلب على مدار الساعة «فيت بيت انسبير إتش آر» النشاط والتمارين الرياضية ومراحل النوم على مدار اليوم، وأكثر من 15 تدريباً رياضياً مدروساً، ومنظومة تحديد المواقع GPS، وجلسات التنفس الإرشادية.

ويتضمن جهاز «فيت بيت انسبير» المزايا الأساسية للصحة واللياقة البدنية للحفاظ على الحماس، بما في ذلك التعقب التلقائي للنشاط والتمارين الرياضية والنوم، وأدوات التذكير بضرورة مزاولة الأنشطة والحركة.

كما تساعد ساعة «فيت بيت إيس 2» الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ستة أعوام على تعلم العادات الصحية في سن مبكرة، وتشجعهم على قضاء أوقات أكثر نشاطاً مع العائلة والأصدقاء.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «فيت بيت»، جيمس بارك: «ينصب تركيز (فيت بيت) منذ إنشائها قبل 12 عاماً على تحويل أنماط الحياة الصحية إلى تجارب ممتعة وسهلة التطبيق بالنسبة للجميع، وذلك بصرف النظر عن مستوى لياقتهم البدنية أو أهدافهم الصحية. وقد أصبح لدينا اليوم مجتمع داعم ومتنام، يضم أكثر من 27 مليون مستخدم نشط في العالم، ما يبرهن على التأثير الواسع لمنصتنا وابتكاراتنا المستمرة عبر أجهزتنا ومزايا برامجنا».

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن سوق الإكسسوارات الرقمية تواصل نموها وتطورها، إذ تشير توقعات مؤسسة البيانات الدولية (IDC) إلى أن عدد الشحنات العالمية من الأجهزة القابلة للارتداء ستصل إلى 189 مليون وحدة بحلول عام 2022، مقارنة مع 125 مليون وحدة خلال عام 2018.