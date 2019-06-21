«أمازون» تطلق قارئ كتب إلكترونياً جديداً

المصدر: سياتل - د.ب.أ

أعلنت شركة «أمازون»، أمس، عن إطلاق «الموديل» الجديد من قارئ الكتب الإلكترونية Kindle Oasis، اعتباراً من 24 يوليو المقبل مقابل سعر يبدأ من نحو 250 دولاراً (917 درهماً).

وأوضحت الشركة الأميركية أن «الموديل» الجديد يمتاز بشاشة Paperwhite قياس سبع بوصات والمزودة بإضاءة خلفية على غرار «الموديل» السابق، كما قامت الشركة بتحسين تقنية الحبر الإلكتروني E-Ink المستخدم في «الموديل» الجديد.

وأضافت أن شاشة Paperwhite تتيح إمكانية القراءة مثل الورق المطبوع تماماً، ولا تسبب أي تأثيرات للانعكاسات تحت الشمس الساطعة، كما يوفر «الموديل» الجديد للمستخدم إمكانية التحكم في درجة حرارة الألوان، بحيث يمكن ضبطها لكي تتواءم مع ظروف الإضاءة تلقائياً، مثلاً عند شروق الشمس أو غروبها، وبالإضافة إلى ذلك قامت الشركة الأميركية بتحسين التصفح، ويتوافر قارئ الكتب الإلكترونية الجديد باللون الغرانيت أو الذهبي.

وأشارت «أمازون» إلى أن جهازها الجديد مقاوم للماء، حيث يمكنه مقاومة السقوط في المياه العذبة لمدة 60 دقيقة وحتى عمق مترين.