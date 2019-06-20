المصدر: الامارات اليوم

الحذف التلقائي لملفات «ويندوز 10»

عندما يلاحظ المستخدم أن حاسبه الذي يعمل بنظام التشغيل «ويندوز 10» أصبح أبطأ من ذي قبل، يتبادر إلى ذهنه أن هذا الأمر يعود إلى تراجع مساحة التخزين على الجهاز، ومن ثم يرغب في زيادة المساحة الخالية عن طريق التخلص من بعض المحتوى. وتتعدد الطرق التي يمكن الاستعانة بها لتنفيذ هذه المهمة. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10» ورغبت في التخلص من بعض المساحة على أقسام القرص الصلب عن طريق حذف بعض الملفات، فاتبع ما يلي: انقر قائمة «ابدأ» في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ثم انقر أيقونة قائمة الإعدادات، من ثم انقر فوق قسم «النظام» system داخل النافذة الجديدة، ومرر داخل الجانب الأيسر من النافذة التالية لتصل إلى «قائمة التخزين» storage، وبعدها انتقل إلى الجانب الأيمن من النافذة وحرك المؤشر الموجود تحت خيار Storage sense من اليسار إلى اليمين لتفعيله، وبموجب ذلك سيحرر نظام التشغيل تلقائياً بعض المساحة بالتخلص من الملفات التي لا تحتاج إليها، كالملفات المؤقتة والمحتوى الموجود في سلة المهملات.

إرفاق المجلدات برسائل «جيميل»

لا تسمح بعض منصات البريد الإلكتروني، ومنها «جيميل» Gmail بتبادل المجلدات وإرفاقها بالرسائل إلا إذا كان هذا المجلد في صورة ملف مضغوط، ويقل حجمه عن حدود معينة. لذا يلجأ بعض مستخدمي البريد إلى تحميل المجلد إلى حساب المستخدم على منصة «غوغل درايف»، ثم إرفاقه بالرسالة. فإذا كنت من مستخدمي «جيميل» ورغبت في إرفاق مجلد بإحدى الرسائل، فاتبع الآتي: توجه إلى موقع «غوغل درايف» على الـ«ويب»، وسجل الدخول إلى حسابك، ثم انقر زر «جديد» New واختر «تحميل مجلد» Upload Folder من النافذة التي ستظهر، ومن خلال نافذة الاستكشاف ابحث عن المجلد المرغوب، وفور العثور عليه انقر فوقه ثم فوق زر «الموافقة» OK، وبمجرد انتهاء تحميل المجلد توجه إلى منصة «جيميل» وافتح نافذة إنشاء رسالة، وانتقل بعدها إلى نهاية النافذة وانقر زر «إدراج الملفات باستخدام غوغل درايف»، وعندها اختر المجلد الذي ترغب في إرساله، ثم انقر فوق زر «إدراج» «Insert» في نهاية ركن الشاشة الأيسر، وتابع إجراءات الإرسال.