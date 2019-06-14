سماعة «بلوتوث» جديدة على شكل مكعّب

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

أعلنت شركة «Urbanears» السويدية، أمس، عن إطلاقها سماعة «بلوتوث» جديدة، تمتاز بتصميم أنيق وسهولة الحمل بفضل المقبض اليدوي المدمج.

وأفادت الشركة بأن السماعة اللاسلكية (Ralis) تأتي على شكل مكعب، كما أنها تدعم تقنية «بلوتوث 5.0»، مع بطارية بفترة تشغيل تصل إلى 20 ساعة، إضافة إلى منفذ AUX للتوصيل بواسطة «الكيبل».

وأضافت أن من مزايا سماعة البلوتوث (Ralis) الجديدة، هي إمكانية استخدامها كوحدة شحن «باور بانك» لشحن الهواتف الذكية عبر منفذ (USB-A) المدمج.

وأشارت الشركة السويدية إلى أن السماعة اللاسلكية الجديدة، التي تزن 2.8 كيلوغرام، تأتي بألوان الأزرق Slate والأحمر Haute والرمادي Mist بسعر 200 يورو (نحو 840 درهماً).