المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تغيير صوت «سيري» ولهجات اللغة

تسمح شركة «أبل» لمستخدمي سماعات HomePod بتغيير صوت المساعد الرقمي «سيري» بأصوات رجال أو نساء. كما أن هذه الأصوات قد تتحدث اللغات المختلفة بلهجات متنوعة، ومن ثم يمكن للمستخدم الذي يتحدث الإنجليزية مثلاً أن يستعين بصوت ذكوري يتحدث الإنجليزية باللهجة البريطانية، أو بصوت نسائي يتحدث اللغة نفسها لكن باللهجة الأسترالية. فإذا كنت من مستخدمي HomePod، يمكنك استخدام أجهزة «آي فون» و«آي باد» في تغيير الصوت الذي يتحدث به «سيري» حسب رغبتك في اتباع ما يلي: افتح «تطبيق المنزل» Home app، وانقر مع التثبيت فوق جهاز HomePod إما عبر الشاشة الرئيسة أو عبر شاشة الغرف، ثم انقر داخل النافذة التالية فوق خيار الإعدادات، ومرر للأسفل حتى تصل إلى التبويب الخاص بـ«سيري» واختر من خلاله قسم «صوت سيري» Siri Voice، ومن ثم اختر الصوت الذي ترغب في استخدامه سواء في ما يتعلق بـ«اللهجة» Accent أو «الجنس» Gender، ثم أغلق التطبيق، أو انقر فوق سهم الرجوع في أعلى يسار الشاشة.

تغيير مالك الملف في «غوغل درايف»

يقدّم تطبيق «غوغل درايف» لمستخدميه ميزات عديدة في ما يتعلق بتشارك الملفات بينهم عبر الـ«ويب»، وإمكانية التعديل فيها والمشاركة في تحريرها. كما يسمح أيضاً بتغيير ملكية بعض الملفات، وهو أمر مهم لأنه يمنح مالك الملف حقوقاً حصرية لا يمنحها لغيره. ومن ذلك مثلاً إمكانية إلغاء الملف تماماً، أو حرمان البعض التعديل فيه.

فإذا رغبت في نقل ملكية ملف من الملفات الموجودة في «غوغل درايف»، اتبع الآتي: في البداية تشارك الملف مع الشخص المرغوب نقل الملكية إليه من خلال زر «المشاركة» share أو من خلال الملف نفسه بعد فتحه، ثم سجل الدخول إلى حسابك عبر التطبيق، وانقر فوق الملف الذي تريد نقل ملكيته بزر الفأرة الأيمن، ومن ثم انقر خيار المشاركة داخل النافذة المنسدلة، ثم انقر زر «المشاركة المتقدمة» Advanced، وبعدها انقر فوق السهم الذي يشير للأسفل بجوار اسم المالك الجديد، ومن النافذة المنسدلة، انقر خيار: «هو مالك الملف» Is owner، ثم انقر زر «حفظ التغييرات» Save changes في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة.