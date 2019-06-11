طابعة تدمج الفيديو في الصور الرقمية من «كوداك»

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

كشفت شركة «كوداك» الأميركية، أمس، عن طابعة صغيرة للاستعمال أثناء التنقل، يمكنها دمج مقاطع الفيديو في الصور الرقمية. وأوضحت الشركة أن الطابعة Smile Instant Digital Printer الجديدة يبلغ وزنها واحد كيلوغرام بما في ذلك عناصر التغليف، ويتم توصيل الطابعة بهواتف «آي فون» و«أندرويد» عن طريق تقنية «بلوتوث».

وأضافت أنه عن طريق تطبيق Smile، المتوافر بأجهزة أندرويد و«آي أو إس»، يمكن للمستخدم تحرير الصور، التي تم التقاطها مسبقاً، ودمج مقاطع فيديو مناسبة من المكتبة الخاصة بالمستخدم بشكل غير مرئي في الصورة أولاً، مشيرة إلى أنه عندما تتم طباعة الصورة الرقمية بواسطة طابعة Smile Instant Digital Printer، فإنه يتم تضمين معلومات الفيديو في الصورة.

وبينت الشركة أنه لكي يتمكن الآخرون من مشاهدة الفيديو، فإنهم يحتاجون إلى هاتف ذكي مثبت به تطبيق Smile.