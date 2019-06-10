المصدر: برلين - د.ب.أ

أطلقت شركة «سينهايزر»، سماعة رأس لاسلكية جديدة لعشاق الألعاب، مشيرة إلى أن السماعة (GSP 670) الجديدة تعتمد على تقنية اتصال متطورة، وتمتاز بفترة انتقال منخفضة للغاية وصوت فائق النقاء، فضلاً عن إمكانية الاتصال بواسطة تقنية «بلوتوث» كالمعتاد. وذكرت الشركة الألمانية أن فترة تشغيل بطارية السماعة الجديدة تمتد إلى 20 ساعة عن طريق «بلوتوث» أو 16 ساعة عن طريق تقنية الاتصال المتطورة، كما يمكن شحن السماعة أثناء التشغيل، لافتة إلى أن شحن السماعة يكفي لمدة سبع دقائق فقط، لكي يتم تشغيلها لمدة ساعتين. وأعلنت «سينهايزر» عن طرح سماعة الرأس اللاسلكية في الأسواق العالمية بدءاً من يوليو المقبل بكلفة 349 يورو.

لكن الشركة الألمانية لم تفصح عن أي تفاصيل بشأن وحدات المشغل المدمجة في سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة، التي من المفترض أن تدعم تقنية الصوت المحيطي المجسم (7.1).