المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استخدام الميزات الجديدة في «أندرويد باي»

قدم نظام تشغيل «أندرويد باي» ANDROID PIE في إصداره الأخير ميزات جديدة لم ينتبه إلى وجودها بعض المستخدمين، على الرغم من أنها وجدت لتسهيل العمل على الجهاز، ومن هذه الميزات:

اولاً: إذا رغبت في إسكات هاتفك لفترة، انقر فوق زر «الطاقة» power في الهاتف، وزر رفع الصوت volume-up معاً في اللحظة نفسها، وستجد أن الهاتف يصدر اهتزازاً خفيفاً للتدليل على بدء تفعيل ميزة الصمت. ويجب الانتباه هنا إلى أن هذه الميزة تعمل فقط عندما تكون شاشة الهاتف في وضع العمل.

ثانياً: لاحظ أن حساسات بصمة الإصبع في الهواتف العاملة بنظام تشغيل ANDROID PIE تعمل بشكل مختلف، إذ يمكنك بمجرد تمرير إصبعك فوقها، لجزء من الثانية، أن تجعل شاشة الهاتف لا تتوقف عن العمل، رغم انقضاء مهلة عملها.

ثالثاً: عندما يكون «لوح التنبيهات» مفتوحاً، انقر فوق أيقونة الساعة أعلى يسار الشاشة، للقفز مباشرة إلى «تطبيق الساعة» Clock app في الهاتف وضبط المنبهات.