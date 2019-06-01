المصدر: الامارات اليوم

تحويل ملفات PDF إلى صيغة WORD

يحتاج المستخدم للتعامل مع الملفات المعدة بصيغة PDF بالتحرير أو الترجمة، لكنه لا يستطيع. والحقيقة أن تحويل مستندات PDF إلى مستندات قابلة للتعديل ممكن من خلال تحويلها إلى ملفات بصيغة Word، شريطة أن تكون أعدت أصلاً بصيغة Word قبل تحويلها إلى PDF. وهناك طرق عدة لهذا التحويل منها استخدام برنامج Microsoft Word، ويتم ذلك من خلال النقر فوق الملف الذي ترغب في تحويله بزر الماوس الأيمن، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة منسدلة.

إذا كنت تستخدم جهاز «ماك»، انقر فوق الملف مرة واحدة، ثم انقر فوق: «ملف» File.

انقر فوق: «افتح باستخدام» Open With، ثم فوق: Word داخل النافذة المنبثقة.

ستظهر أمامك نافذة تأكيد، وهنا انقر داخلها فوق خيار «موافقة» Ok، وبموجب ذلك سيفتح الملف في صيغة Word.

في حال قمت بتنزيل الملف المعد بصيغة PDF من الـ«ويب»، ستحتاج إلى النقر فوق خيار: «السماح بالتحرير» Enable Editing، ثم النقر فوق خيار «موافقة» Ok قبل التعامل معه.

الرد التلقائي على المكالمات في «آي فون»

اعتاد بعض مستخدمي «آي فون»، الرد على الهاتف باستخدام مكبر الصوت، خصوصاً الذين يعانون ضعف السمع. وأتاح الهاتف استخدام هذه الميزة تلقائياً دون الحاجة إلى النقر على زر مكبر الصوت في النافذة الخاصة باستقبال المكالمة عندما يتلقون اتصالاً. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» وتروقك هذه الميزة، فإنه يمكنك تفعيلها عن طريق فتح تطبيق الإعدادات في الهاتف، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي اللون.

انقر بعد ذلك فوق فئة: «الإعدادات العامة» General، ثم مرر داخل نافذة الإعدادات حتى تصل إلى قسم: «تسهيل الوصول» Accessibility وانقر فوقه.

مرر للأسفل مجدداً داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار: «التوجيه الصوتي للمكالمات» Call Audio Routing قرب نهاية الشاشة، وانقر فوقه.

ستلاحظ أن الخيار الافتراضي المحدد سلفاً لهذا الإعداد هو «الإعداد التلقائي» Automatic، لذا مرر للأسفل وانقر فوق خيار: «مكبر الصوت» Speaker.