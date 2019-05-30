«أبل» تطرح شاشة «إل جي UltraFine» في متجرها

المصدر: كوبرتينو - د.ب.أ

أفادت شركة «أبل»، أمس، بتوافر شاشة «إل جي UltraFine» الجديدة على متجرها الإلكتروني بسعر يبلغ 700 دولار.

وذكرت الشركة الأميركية أن الموديل الجديد من الشاشة يأتي بقياس 23.7 بوصة ويحل محل الموديل القديم 21 بوصة.

وأضافت أن الشاشة الجديدة تمتاز بأنه يمكن استعمال «كيبل» واحد لنقل بيانات الصوت والفيديو، وكذلك شحن جهاز الـ«لاب توب» الموصل بها بقدرة تصل إلى 85 واط.

وأشارت الشركة إلى أن من التجهيزات المثيرة للاهتمام قيام شركة «إل جي» بتوريد «كيبل USB-C» و«كيبل Thunderbolt 3»؛ حيث يتم استعمال أحدهما لتوصيل جهاز «ماك بوك» 12 بوصة، الذي لا يدعم منفذ USB-C به معيار Thunderbolt.

وتأتي الشاشة الجديدة مزودة بمنفذي Thunderbolt 3، لتوصيل قرص صلب خارجي أو حتى شاشة أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد في الجزء الخلفي من الشاشة محور USB-C يضم ثلاثة منافذ توصيل.

وتضم شاشة UltraFine سماعات «ستريو»، وتمتاز بتغطية نطاق الألوان DCI-P3، وتدعم دقة الوضوح الفائق 4K وتعمل بدرجة سطوع تبلغ 500 نيت.