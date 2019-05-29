«كافيار» تطلق «صراع العروش» من «غالاكسي»

المصدر: موسكو - د.ب.أ

كشفت شركة «كافيار» الروسية عن إصدار «صراع العروش» Game of Thrones Edition من هاتف «سامسونغ غالاكسي Fold».

وذكرت الشركة أن الإصدار الجديد لن يعتمد على تجهيزات الكربون والجلد المعتادة، لكنه يأتي مطلياً بالذهب، مشيرة إلى أنه يزين الجانب الأمامي تنين.

وأضافت أنه توجد على الجانب الخلفي خريطة «ويستيروس»، وتمتاز بأنها حلية زخرفية أكثر من كونها خريطة مفيدة لعدم اكتمالها.

ومن المفترض أن تكون القيمة المالية لطبقة الذهب محدودة للغاية، لكن إذا رغب المستخدم في جذب الانتباه لهاتفه فيمكنه طلب إصدار خاص من شركة «كافيار» بسعر 7350 يورو. وسيتم توريد الهاتف الفاخر للعملاء عندما تقوم الشركة الكورية الجنوبية بإطلاقه في الأسواق العالمية.