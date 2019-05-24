«ترانسيند» تُطلق قرص SSD بمنفذ USB-C

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أطلقت شركة «ترانسيند» التايوانية قرصاً صلباً خارجياً جديداً، ينتمي إلى فئة أقراص الحالة الساكنة (SSD).

وذكرت الشركة أن القرص ESD350C الجديد يعمل بسرعة قراءة تصل إلى 1050 ميغابايت/‏الثانية، فيما تصل سرعة الكتابة إلى 950 ميغابايت/‏الثانية، مشيرة إلى أن القرص يمتاز بجسم أنيق من السيليكون باللون الأزرق الداكن، وبالتالي فإنه يتمتع بمتانة ومقاومة فائقة. وأفادت «ترانسيند» بأنها قامت بتهيئة القرص الصلب الجديد مع نظام الملفات exFAT بشكل مسبق، ويوفر سعة تخزين تصل إلى 960 غيغابايت، كما أنه يمتاز بأداء تبريد جيد جداً، وبالتالي فإنه لا يتعرض للسخونة المفرطة عند التحميل المرتفع للبيانات. وبينت أن باقة تجهيزات القرص الصلب SSD تشتمل على منفذ USB-C وكذلك منفذ USB-C على كيبل من النوع (A)، بحيث يمكن استعماله مع الأجهزة الحديثة والموديلات القديمة.