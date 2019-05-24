المصدر: الامارات اليوم

إظهار مناسبات الأصدقاء في «تقويم أبل»

تحاول نظم تشغيل الهواتف الذكية مساعدة المستخدم على تذكر المناسبات الخاصة بالأصدقاء بوسائل عدة، منها تقديم المساعدة عن طريق التطبيقات المثبتة بالجهاز، مثل «تطبيق التقويم» Calendar App في الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» بحيث يستطيع المستخدم تثبيت هذه المناسبات في التقويم، ويتلقى بموجب ذلك تنبيهات بها. فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام «آي أو إس»، فإنك تستطيع إظهار تلك المناسبات في التقويم باتباع ما يلي: افتح تطبيق التقويم وتوجه إلى نهاية الشاشة ثم انقر فوق «تبويب التقاويم» Calendars، ومن ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «أخرى» Other، وابحث داخله عن خيار «أعياد الميلاد» Birthdays وضع علامة التأشير داخل الدائرة الصغيرة المجاورة له، وبعد ذلك انقر خيار «تم done» في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة. وبموجب ذلك ستتم إضافة مواعيد أعياد الميلاد الخاصة بجهات الاتصال إلى قائمة المناسبات الخاصة بك، علماً بأن التطبيق يستطيع مزامنة أعياد الميلاد من البيانات الموجودة عبر خدمة «آي كلاود» ومن خلال تطبيقات الجهات الخارجية.

فصل الصوت عن الفيديو عبر حاسبات «ويندوز»

أحياناً يحتاج المستخدم إلى استخلاص المحتوى الصوتي من الفيديو تمهيداً لإضافة بعض المؤثرات عليه مثلاً أو لاستخدامه مع فيديو آخر. لكن ذلك لا يتم إلا عبر بعض التطبيقات، سواء على الأجهزة المحمولة أو على أجهزة الحاسب الشخصية. ومن التطبيقات التي تسمح بهذا الأمر على الحاسبات العاملة بنظام التشغيل «ويندوز» تطبيق: Windows Movie Maker.

فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز» عبر الحاسب وترغب في فصل المادة الصوتية عن الفيديو في ملف منفصل، اتبع التالي: حمل تطبيق Windows Movie Maker المجاني، ثم افتحه وانقر خيار «إضافة الصور ومقاطع الفيديو» Add photos and videos، ومن ثم توجه إلى المكان الموجود به الفيديو الذي ترغب في فصل الصوت منه، وانقر خيار «الفتح» Open، وبعدها انتقل إلى الجانب الأيسر من شريط القوائم العلوي، وانقر قائمة «ملف» File، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر خيار «حفظ الفيديو» Save Movie، وبعد ذلك انقر داخل النافذة المنبثقة فوق خيار «الصوت فقط» Audio Only، وعندها أدخل الاسم المناسب للملف داخل الحقل الفارغ الخاص بالاسم، ثم انقر زر الحفظ.