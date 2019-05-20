«سامسونغ» تُطلق تحديثاً يدعم «AirPlay 2» و«أبل تي في»

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلنت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية عن إطلاق تحديث جديد لأجهزة التلفاز الذكي الخاصة بها. وأوضحت الشركة أن التحديث الجديد يدعم تقنية «AirPlay 2» من شركة «أبل» الأميركية، فضلاً عن دعم تطبيق «أبل تي في»، وبذلك فإن «سامسونغ» تعتبر أول شركة تدعم هذه التقنيات على أجهزة التلفاز الذكي الخاصة بها.

وتتيح تقنية «AirPlay 2» للمستخدم إمكانية بث مقاطع الفيديو وعرض الصور، وتشغيل الموسيقى من الهاتف الذكي «آي فون» أو الكمبيوتر اللوحي (آي باد) على أجهزة التلفاز المتوافقة، في حين يتيح تطبيق «أبل TV» إمكانية مشاهدة محتوى مختلف خدمات البث، والأفلام والمسلسلات المتاحة للشراء أو التأجير على منصة «آي تيونز»، دون الحاجة إلى استعمال تطبيق منفصل لكل خدمة.

وقد تم دمج التحديث بسلاسة في برمجيات الأجهزة، بحيث يتم دعم كل مميزات النظام، بما في ذلك التحكم عن طريق الأوامر الصوتية بواسطة Bixby أو عن طريق Universal Guide من «سامسونغ».